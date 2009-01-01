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Киноночь Миядзаки
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Киноночь Миядзаки

«Кубик Рубикова» решил возобновить добрую традицию киноночей, и эта пятничная ночь, 7 июля, будет посвящена работам великого японского аниматора Хаяо Миядзаки.

Когда7 июля, пятница, 22:00
ГдеSmart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
Стоимость билета250 — 300Р

Каждая картина Миядзаки приоткрывает магическую и загадочную сторону реального мира, живущего в каждом. Творения режиссера отличаются от работ его современников точностью мельчайших деталей, многослойным сюжетом и великолепной анимацией.

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