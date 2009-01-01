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IQ-Битва в Саранске
5 апреля в ресторан-клубе «Chateau» состоится первая IQ-Битва в Саранске — очень увлекательный и популярный способ времяпрепровождения во всём мире.
|Когда
|5 апреля, четверг, 19:00
|Где
|РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
|Справки по телефону
|8 (951) 051-63-83
IQ-Битва — новый формат отдыха с друзьями, коллегами по работе или семьей в виде интеллектуальной игры на сообразительность, логику и кругозор в весёлой и непринужденной обстановке за едой и напитками с целью увлекательного времяпрепровождения.
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