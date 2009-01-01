События

Предстоящее
IQ-Битва в Саранске. Вторая игра
Нет 19

IQ-Битва в Саранске. Вторая игра

25 апреля в ресторане «Кабан и Брюква» состоится второй этап развлекательной эмоционально-захватывающей игры — IQ-Битва в Саранске.

Когда25 апреля, среда, 19:00
ГдеРесторан «Кабан и Брюква» (пр-кт Ленина, 29)
Справки по телефону8 (951) 051-63-83

Приходите сменить обстановку привычных заведений и разнообразить вечер в дружеской компании, проверить свою смекалку и получить заряд положительных эмоций. Вас ожидает непередаваемый драйв, бесконечный позитив и нешуточный накал страстей.

Событие Вконтакте.

Ближайшие события

Фестиваль Фестиваль "Стихия авторская" Сергей Лазарев с новым шоу Сергей Лазарев с новым шоу "N TOUR"

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩