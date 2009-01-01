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IQ-Битва в Саранске. Вторая игра
25 апреля в ресторане «Кабан и Брюква» состоится второй этап развлекательной эмоционально-захватывающей игры — IQ-Битва в Саранске.
|Когда
|25 апреля, среда, 19:00
|Где
|Ресторан «Кабан и Брюква» (пр-кт Ленина, 29)
|Справки по телефону
|8 (951) 051-63-83
Приходите сменить обстановку привычных заведений и разнообразить вечер в дружеской компании, проверить свою смекалку и получить заряд положительных эмоций. Вас ожидает непередаваемый драйв, бесконечный позитив и нешуточный накал страстей.
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