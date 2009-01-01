2 апреля в в караоке-клубе «Broadway» развлекательного клуба «Белый медведь» вот уже в третий раз пройдет интеллектуальный баттл для эрудированных людей «Бей головой».

Когда 2 апреля, понедельник, 18:00 Где РК «Белый Медведь» ресторан-клуб Шато (ул. Большевистская, 60а) Справки по телефону 8 (917) 696-17-95

По многочисленным просьбам, на сей раз к участию приглашаются не только специалисты event-индустрии, но и все желающие — мыслящие и активные люди, которые хотят провести время с умом и с пользой.