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Городской фотоквест "По следам Забиваки"
30 июня стартует девятая игра нового сезона квестов для взрослых и детей Саранска — городской фотоквест «По следам Забиваки».
|Когда
|30 июня, суббота, 20:00
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|1000Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Забивака был замечен на улицах нашего города. Он решил прогуляться по Саранску и сделать несколько фотографий на память. Везде, где он делал снимки, остались следы его лап... Кто найдет их больше всех — тот и победил.
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