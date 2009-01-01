30 июня стартует девятая игра нового сезона квестов для взрослых и детей Саранска — городской фотоквест «По следам Забиваки».

Когда 30 июня, суббота, 20:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 1000 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Забивака был замечен на улицах нашего города. Он решил прогуляться по Саранску и сделать несколько фотографий на память. Везде, где он делал снимки, остались следы его лап... Кто найдет их больше всех — тот и победил.

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