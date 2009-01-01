17 ноября стартует семнадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-точки «Многоточие...».

Когда 17 ноября, суббота, 20:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Многоточие (...) — знак препинания в виде нескольких поставленных рядом точек. В русском языке служит для обозначения прерванности речи, незаконченности высказывания или пропуска в тексте. В современной переписке многоточие часто используется для выражения эмоциональной составляющей высказывания. В данном же случае оно будет означать — «продолжение следует...».

Подробности в группе Вконтакте.