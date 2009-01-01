14 июля стартует десятая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-точки «Краски лета».

Когда 14 июля, суббота, 20:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 1300 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Лето — самое красочное время года. Голубое небо, желтое солнце, зеленая трава, миллионы оттенков распустившихся цветов. Какими красками раскрасите свое лето вы — зависит только от вас. Главное, чтобы светофор был зеленый, а кубок — золотой.

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