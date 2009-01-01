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Фотошкола в "МХАТике"
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Фотошкола в "МХАТике"

18 августа в театр-студии «МХАТик» стартует курс для начинающих фотолюбителей, который будет содержать теоретическую и практическую части.

Когда18 — 19 августа
25 — 26 августа
ГдеТеатр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
Стоимость билетаот 1300Р
Справки по телефонам36-73-68; 30-90-26

Программа курса оптимальна по длительности занятий и объему информации. Вся информация подается в доступном изложении и с примерами. Также поставлен акцент на практические навыки владения камерой в различных ситуациях. В ходе курса слушатели будут получать задания для самостоятельного выполнения.

Более подробная информация на сайте.

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