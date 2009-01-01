27 октября стартует шестнадцатая игра первого сезона квестов для взрослых и детей Саранска — городской фотоквест «Сладость или гадость».

Когда 27 октября, суббота, 19:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Традиция наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости, появилась ещё в Средневековье и первоначально была связана с Рождеством. На Хэллоуин же выпрашивают сладости под угрозой совершить гадость. Организаторы квеста решили придумать свое развлечение на Хеллоуин.

В данной игре «сладость или гадость» будет означать, получите вы бонус за взятие кода, или штраф. Шанс победить есть абсолютно у всех. Первое место будет не у самой опытной команды, а у самой везучей. Выиграет тот, кто введет больше всех «сладких» кодов, и чье игровое время будет минимальным.

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