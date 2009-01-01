31 марта стартует третья игра нового сезона квестов для взрослых и детей Саранска — городской фотоквест «Шутки в сторону!».

Когда 31 марта, суббота, 19:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 1000 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

1 апреля — самый веселый международный праздник в году. День Смеха всегда отмечается с шутками, веселыми проделками и шалостями. В этот день вы можете разыгрывать всех: родных, друзей и своих знакомых, вы можете смеяться и подшучивать над ними. В преддверие этого позитивного праздника организаторы квестов в Саранске проводят розыгрыш в формате фотоквеста. Разыгрываться будут призовые места, рейтинговые баллы сезона, денежные призы и подарки от партнеров.

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