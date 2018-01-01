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Финал проекта "Успеть за 24 дня"
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Финал проекта "Успеть за 24 дня"

16 апреля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва состоится финал IV сезона проекта «Успеть за 24 дня» и «КВН. Кубок Фитнес Life».

Когда16 апреля, понедельник, 19:00
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Справки по телефону30-85-57

Позади участников тяжёлая работа над собой, тренировки и различные мастер-классы. Только сильнейшие дошли до финала. Не пропустите финал самого спортивного проекта Саранска.

Подробности в группе Вконтакте.

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