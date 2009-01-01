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Фестиваль-конкурс "Ступени"
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Фестиваль-конкурс "Ступени"

26 — 28 апреля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва состоится республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ступени».

Когда26 — 28 апреля
ГдеДворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44)
Справки по телефону23-09-36

К участию в фестивале приглашаются хореографические коллективы двух возрастных групп: «Юниорская лига» — в возрасте 13–16 лет, «Студенческая лига» — участники в возрасте от 17 лет и старше.

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