26 — 28 апреля во Дворце культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва состоится республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ступени».

Когда 26 — 28 апреля Где Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44) Справки по телефону 23-09-36

К участию в фестивале приглашаются хореографические коллективы двух возрастных групп: «Юниорская лига» — в возрасте 13–16 лет, «Студенческая лига» — участники в возрасте от 17 лет и старше.

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