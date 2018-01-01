Кинотеатр «Россия» — Центр Жерара Депардье и детский клуб «Уми сити» в рамках проекта «Платформа равных возможностей» при поддержке фонда президентских грантов представляют грандиозное событие лета 2018 — яркий фестиваль «Город детства».

Когда 3 июня, воскресенье, 10:00 Где Кинотеатр «Россия» (пр. 50 лет Октября, 17б) Стоимость билета Участие бесплатное

290 Р — VIP-участие Справки по телефону 30-05-39

Бесплатно вас ожидает:

- анимационная программа для детей;

- сладкое угощение;

- выступление творческих коллективов;

- мастер-классы;

- конкурсы.

VIP-участие дополнительно к бесплатному пакету предполагает:

- семейный киносеанс;

- яркие профессиональные фотосессии;

- аквагрим;

- беспроигрышная лотерея подарков.

Событие Вконтакте.