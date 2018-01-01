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Фестиваль "Город детства"
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Фестиваль "Город детства"

Кинотеатр «Россия» — Центр Жерара Депардье и детский клуб «Уми сити» в рамках проекта «Платформа равных возможностей» при поддержке фонда президентских грантов представляют грандиозное событие лета 2018 — яркий фестиваль «Город детства».

Когда3 июня, воскресенье, 10:00
ГдеКинотеатр «Россия» (пр. 50 лет Октября, 17б)
Стоимость билетаУчастие бесплатное
290Р — VIP-участие
Справки по телефону30-05-39

Бесплатно вас ожидает:

  • - анимационная программа для детей;
  • - сладкое угощение;
  • - выступление творческих коллективов;
  • - мастер-классы;
  • - конкурсы.

VIP-участие дополнительно к бесплатному пакету предполагает:

  • - семейный киносеанс;
  • - яркие профессиональные фотосессии;
  • - аквагрим;
  • - беспроигрышная лотерея подарков.

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