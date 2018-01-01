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Фестиваль "Город детства"
Кинотеатр «Россия» — Центр Жерара Депардье и детский клуб «Уми сити» в рамках проекта «Платформа равных возможностей» при поддержке фонда президентских грантов представляют грандиозное событие лета 2018 — яркий фестиваль «Город детства».
|Когда
|3 июня, воскресенье, 10:00
|Где
|Кинотеатр «Россия» (пр. 50 лет Октября, 17б)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
290Р — VIP-участие
|Справки по телефону
|30-05-39
Бесплатно вас ожидает:
- - анимационная программа для детей;
- - сладкое угощение;
- - выступление творческих коллективов;
- - мастер-классы;
- - конкурсы.
VIP-участие дополнительно к бесплатному пакету предполагает:
- - семейный киносеанс;
- - яркие профессиональные фотосессии;
- - аквагрим;
- - беспроигрышная лотерея подарков.
Событие Вконтакте.
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