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Фестиваль болельщиков FIFA
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Фестиваль болельщиков FIFA

12 июня, в День города, на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA.

Когда12 июня — 15 июля
Гдег. Саранск, Советская площадь
Стоимость билетаВход бесплатный

Фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть матчи чемпионата вместе с тысячами болельщиков из разных стран мира даже тем, кто не сможет оказаться на стадионе во время проведения игр.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в различных активностях от Партнеров и Спонсоров FIFA, приобрести сувениры от народных умельцев и фирменную атрибутику с символикой турнира, а также в деталях познакомиться с историей города, принимающего у себя главное футбольное событие четырехлетия.

Музыкально-развлекательная программа фестиваля болельщиков FIFA в Саранске:

  • 12 июня — торжественная церемония открытия фестиваля: ведущий — спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, хедлайнер — группа «Город 312» и группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes;
  • 16, 19, 25, 28 июня — дни проведения матчей в городе: ведущий — Евгений Чебатков — резидент шоу StandUp на ТНТ и бессменный ведущий English Open Mic, хедлайнеры — DJ Antonio, Alexander Popov, британский диджей Paul Oakenfold и DJ Feel;
  • 14 июня — Pizza, Going Deeper;
  • 15 июня — «Те100стерон»;
  • 16 июня- «Моя Мишель»;
  • 18 июня — «Братья Грим»;
  • 19 июня — «Мальбек и Сюзанна»;
  • 20 июня — «Pompeya»;
  • 21 июня — «Пропаганда»;
  • 23 июня — Noize MC и Юля Паго;
  • 25 июня — Loc Dog;
  • 26 июня — Astero;
  • 28 июня — «5sta Family»;
  • 30 июня — Базиль;
  • 7 июля — Клава Кока;
  • 10 июля — ST, Slider&Magnit;
  • 14 июля — DONI;
  • 15 июля — церемония закрытия Фан-феста: ведущие — «Бригада У» — ведущие утреннего шоу на радиостанции «Европа Плюс», хедлайнеры — известная голландская певица Eva Simons и российская фолк-рок-группа «The Hatters».

Фан-фест будет закрыт для посещения: 13 и 29 июня, 4 — 5 июля, 8 — 9 июля и 12 — 13 июля.

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