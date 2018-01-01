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Фестиваль болельщиков FIFA
12 июня, в День города, на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA.
|Когда
|12 июня — 15 июля
|Где
|г. Саранск, Советская площадь
|Стоимость билета
|Вход бесплатный
Фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть матчи чемпионата вместе с тысячами болельщиков из разных стран мира даже тем, кто не сможет оказаться на стадионе во время проведения игр.
Посетители фестиваля смогут поучаствовать в различных активностях от Партнеров и Спонсоров FIFA, приобрести сувениры от народных умельцев и фирменную атрибутику с символикой турнира, а также в деталях познакомиться с историей города, принимающего у себя главное футбольное событие четырехлетия.
Музыкально-развлекательная программа фестиваля болельщиков FIFA в Саранске:
- 12 июня — торжественная церемония открытия фестиваля: ведущий — спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, хедлайнер — группа «Город 312» и группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes;
- 16, 19, 25, 28 июня — дни проведения матчей в городе: ведущий — Евгений Чебатков — резидент шоу StandUp на ТНТ и бессменный ведущий English Open Mic, хедлайнеры — DJ Antonio, Alexander Popov, британский диджей Paul Oakenfold и DJ Feel;
- 14 июня — Pizza, Going Deeper;
- 15 июня — «Те100стерон»;
- 16 июня- «Моя Мишель»;
- 18 июня — «Братья Грим»;
- 19 июня — «Мальбек и Сюзанна»;
- 20 июня — «Pompeya»;
- 21 июня — «Пропаганда»;
- 23 июня — Noize MC и Юля Паго;
- 25 июня — Loc Dog;
- 26 июня — Astero;
- 28 июня — «5sta Family»;
- 30 июня — Базиль;
- 7 июля — Клава Кока;
- 10 июля — ST, Slider&Magnit;
- 14 июля — DONI;
- 15 июля — церемония закрытия Фан-феста: ведущие — «Бригада У» — ведущие утреннего шоу на радиостанции «Европа Плюс», хедлайнеры — известная голландская певица Eva Simons и российская фолк-рок-группа «The Hatters».
Фан-фест будет закрыт для посещения: 13 и 29 июня, 4 — 5 июля, 8 — 9 июля и 12 — 13 июля.
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