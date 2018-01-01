12 июня, в День города, на Советской площади состоится торжественная церемония открытия фестиваля болельщиков FIFA.

Когда 12 июня — 15 июля Где г. Саранск, Советская площадь Стоимость билета Вход бесплатный

Фестиваль болельщиков FIFA позволит прочувствовать атмосферу настоящего футбольного праздника и увидеть матчи чемпионата вместе с тысячами болельщиков из разных стран мира даже тем, кто не сможет оказаться на стадионе во время проведения игр.

Посетители фестиваля смогут поучаствовать в различных активностях от Партнеров и Спонсоров FIFA, приобрести сувениры от народных умельцев и фирменную атрибутику с символикой турнира, а также в деталях познакомиться с историей города, принимающего у себя главное футбольное событие четырехлетия.

Музыкально-развлекательная программа фестиваля болельщиков FIFA в Саранске:

12 июня — торжественная церемония открытия фестиваля: ведущий — спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев, хедлайнер — группа «Город 312» и группа диджеев и музыкантов Swanky Tunes;

16, 19, 25, 28 июня — дни проведения матчей в городе: ведущий — Евгений Чебатков — резидент шоу StandUp на ТНТ и бессменный ведущий English Open Mic, хедлайнеры — DJ Antonio, Alexander Popov, британский диджей Paul Oakenfold и DJ Feel;

14 июня — Pizza, Going Deeper;

15 июня — «Те100стерон»;

16 июня- «Моя Мишель»;

18 июня — «Братья Грим»;

19 июня — «Мальбек и Сюзанна»;

20 июня — «Pompeya»;

21 июня — «Пропаганда»;

23 июня — Noize MC и Юля Паго;

25 июня — Loc Dog;

26 июня — Astero;

28 июня — «5sta Family»;

30 июня — Базиль;

7 июля — Клава Кока;

10 июля — ST, Slider&Magnit;

14 июля — DONI;

15 июля — церемония закрытия Фан-феста: ведущие — «Бригада У» — ведущие утреннего шоу на радиостанции «Европа Плюс», хедлайнеры — известная голландская певица Eva Simons и российская фолк-рок-группа «The Hatters».

Фан-фест будет закрыт для посещения: 13 и 29 июня, 4 — 5 июля, 8 — 9 июля и 12 — 13 июля.