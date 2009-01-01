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"EVENT21"
21 мая наш город взорвет уникальное мероприятие в рамках meetup-встречи под названием «EVENT21».
|Когда
|21 мая, воскресенье, 12:00
|Где
|Фотостудия «Glasshouse» (Северо-Восточное шоссе, 10)
|Стоимость билета
|от 990Р
|Справки по телефону
|30-55-63
В честь дня рождения фотостудии «Glasshouse» весь день известные творческие люди города будут делиться своим опытом и секретами с гостями. Мастер-классы, открытая съемка, вопрос-ответ, практические советы и рекомендации, розыгрыш призов и неформальное общение — все это и многое другое ожидает вас в этот день.
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