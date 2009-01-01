22 — 23 июля на территории водоема «Зеленая роща» состоится концертно-театральная программа фестиваля «Колориты души».

Когда 22 — 23 июля Где г. Саранск, территория водоема «Зеленая роща» Стоимость билета 500 — 700 Р Справки по телефону 8 (951) 051-98-23

В рамках фестиваля вас ожидает:

- концертная программа;

- мастер-классы;

- «Город мастеров»;

- этно-ярмарка;

- йога, массаж, цигун;

- чайные церемонии;

- детская программа.

Посетите пространство радости, любви и дружбы, и вы получите заряд бодрости, вдохновения и творческого подъема. Девиз фестиваля — «Жизнь в гармонии с природой».

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