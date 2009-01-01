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Эко-фестиваль "Колориты души"
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Эко-фестиваль "Колориты души"

22 — 23 июля на территории водоема «Зеленая роща» состоится концертно-театральная программа фестиваля «Колориты души».

Когда22 — 23 июля
Гдег. Саранск, территория водоема «Зеленая роща»
Стоимость билета500 — 700Р
Справки по телефону8 (951) 051-98-23

В рамках фестиваля вас ожидает:

  • - концертная программа;
  • - мастер-классы;
  • - «Город мастеров»;
  • - этно-ярмарка;
  • - йога, массаж, цигун;
  • - чайные церемонии;
  • - детская программа.

Посетите пространство радости, любви и дружбы, и вы получите заряд бодрости, вдохновения и творческого подъема. Девиз фестиваля — «Жизнь в гармонии с природой».

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