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Эко-фестиваль "Колориты души"
22 — 23 июля на территории водоема «Зеленая роща» состоится концертно-театральная программа фестиваля «Колориты души».
|Когда
|22 — 23 июля
|Где
|г. Саранск, территория водоема «Зеленая роща»
|Стоимость билета
|500 — 700Р
|Справки по телефону
|8 (951) 051-98-23
В рамках фестиваля вас ожидает:
- - концертная программа;
- - мастер-классы;
- - «Город мастеров»;
- - этно-ярмарка;
- - йога, массаж, цигун;
- - чайные церемонии;
- - детская программа.
Посетите пространство радости, любви и дружбы, и вы получите заряд бодрости, вдохновения и творческого подъема. Девиз фестиваля — «Жизнь в гармонии с природой».
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