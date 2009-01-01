Со 2 по 8 января на базе санатория «Надежда» пройдет зимняя смена детского лагеря творчества и развития «Перемена».

Когда 2 — 8 января Где Санаторий «Надежда» (Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Сузгарье) Стоимость билета 15 900 Р (возможна рассрочка)

Основная задача лагеря — пробудить интерес у ребенка к творческому, спортивному и научному развитию с помощью проведения игровых мастер-классов от известных тренеров и преподавателей Республики Мордовия. Для этого была разработана насыщенная образовательная и развлекательная программа: мастер-классы по английскому языку, вокалу, актерскому мастерству, научное шоу «Эврика», шоу трансформеров, лазертаг, катание на лошадях и многое другое.

Подарите вашему ребенку незабываемые новогодние каникулы, которые пройдут не только весело, но и полезно.

Подробнее ознакомиться с программой, преподавателями и условиями проживания вы можете на сайте.

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