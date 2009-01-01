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Денежный поток в "Кубик Рубикова"
11 июля «Кубик Рубикова» приглашает поиграть в очень увлекательную игру «Денежный поток», которая развивает логику и мышление и сделает из вас профессионального инвестора.
|Когда
|11 июля, вторник, 18:30
|Где
|Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96)
|Стоимость билета
|Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»
Денежный поток/Cash Flow — достаточно весёлая, умная и при этом несколько циничная игра про бизнес. Создатели утверждают, что чем больше вы будете в неё играть, тем быстрее научитесь зарабатывать — и это действительно так. Главное — понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия.
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