11 июля «Кубик Рубикова» приглашает поиграть в очень увлекательную игру «Денежный поток», которая развивает логику и мышление и сделает из вас профессионального инвестора.

Когда 11 июля, вторник, 18:30 Где Smart-place «Кубик Рубикова» (ул. Большевистская, 96) Стоимость билета Без дополнительной оплаты, по расценкам «Кубик Рубикова»

Денежный поток/Cash Flow — достаточно весёлая, умная и при этом несколько циничная игра про бизнес. Создатели утверждают, что чем больше вы будете в неё играть, тем быстрее научитесь зарабатывать — и это действительно так. Главное — понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия.

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