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"День защиты детей"
1 июня рядом со входом в торговый комплекс «Огарев Plaza» состоится праздник для детей и взрослых, посвященный Дню защиты детей.
|Когда
|1 июня, пятница, 17:00 — 19:00
|Где
|ТРЦ «Огарев Plaza» (ул. Б. Хмельницкого, 28)
|Стоимость билета
|Вход свободный
Маленьких посетителей ждет много сюрпризов и подарков, сладкие угощения, познавательный квест о безопасности на дорогах, и, конечно, позитивное настроение. Для взрослых будут конкурсы, призы, бесплатный фотосет, выступления вокалистов и танцоров.
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