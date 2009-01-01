1 июня рядом со входом в торговый комплекс «Огарев Plaza» состоится праздник для детей и взрослых, посвященный Дню защиты детей.

Когда 1 июня, пятница, 17:00 — 19:00 Где ТРЦ «Огарев Plaza» (ул. Б. Хмельницкого, 28) Стоимость билета Вход свободный

Маленьких посетителей ждет много сюрпризов и подарков, сладкие угощения, познавательный квест о безопасности на дорогах, и, конечно, позитивное настроение. Для взрослых будут конкурсы, призы, бесплатный фотосет, выступления вокалистов и танцоров.