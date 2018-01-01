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День города. Программа праздничных мероприятий
12 июня жителей и гостей столицы Мордовии ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, посвященная празднованию сразу двух значимых событий: Дня России и 377-летия Саранска.
|Когда
|12 июня, вторник, 10:00 — 22:30
|Где
|г. Саранск
|Стоимость билета
|Вход свободный
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. (11:00 — 21:00):
- - экскурсии по музею; демонстрация художественных, мультипликационных, документальных фильмов о спорте;
- - «Футбол глазами юных художников»; мастер-классы для детей и молодежи; интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?»;
- - фотовыставки «Футбол без границ» и «Саранск уездный, Саранск столичный»;
- - выставка «Быт мордовского народа»;
- - экспресс-викторины «Узнай Мордовию» и «Саранск, город-организатор Чемпионата мира по футболу»;
- - интерактивные площадки «Фронтовой фотосалон» и «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, викторина);
- - показ видео-фильмов «История Саранска и Мордовии»;
- - интерактивная выставка «Народное творчество Саранска»;
- - фалеристическая экспозиция фалеристика «Спорт в значках».
Площадь Тысячелетия:
- - праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск:
- 15:00 — 16:00: народный вокальный ансамбль «Радоница»;
- 16:00 — 17:00: вокальная студия «Республика»;
- 18:00 — 19:00: народный театр народной песни «Отрада».
- - «Арт-бульвар» — ярмарка товаров региональных представителей;
- - «Молодежь — это круто!» — молодежные арт-площадки города-организатора ЧМ 2018.
Экопарк:
- 15:00 — 16:00: концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи»;
- 16:00 — 17:00: праздничный концерт вокальной студии «Горожане»;
- 17:00 — 18:30: концерт артистов Мордовской государственной филармонии: ансамбля казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй» и ансамбля народного танца «Лейне»;
- 18:30 — 20:00: концерт Джазового оркестра «Биг-бенд Саранск».
Набережная реки Саранки (сцена «Ладья» на р. Саранке):
- 15:00 — 19:00: «Д.Э.Мо» (Движение. Энергия. Молодость) — открытый городской фестиваль молодежных субкультур с участием дуэта«Latte», Disco Cover Bend, кавер-бэнда «MAXITO», кавер-группы «Апрель», кавер-бэнда «Патефон», вокально-инструментального ансамбля «СЭВ».
Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина:
- - центральный вход:
- 12:00 — 13:30: праздничный подарок от Духового оркестра;
- 13:30 — 15:00: концерт студии авторской песни «Капель» и клуба любителей творчества В.С. Высоцкого (барды).
- - танцевальная веранда:
- 16:00 — 17:30: праздничный музыкальный подарок от Духового оркестра;
- 17:30 — 20:00: «Мы приглашаем Вас на вальс» (танцевальный ретро-вечер).
- - аллея мастеров:
- с 10:00 — «Любимый уголок России!» (выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации);
- с 10:00 — «Читающая Россия, читающий Саранск!» (литературная акция от библиотек города);
- 12:00 — 18:00: акция «Разрешите, Вас обнять!» (добрые обнимашки для хорошего настроения);
- 13:00 — 18:00: городская акция «Раскрась шарик и получи его в подарок»; акция «Я рисую Россию! Я рисую Саранск!»; акция «Я рисую любимый город».
- - летняя эстрада:
- 10:30 — 11:30: «Старты надежд!» (V городская летняя Спартакиада среди инвалидов);
- 11:30 — 13:00: «Жизнь всегда прекрасна!» (фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями);
- 13:00 — 14:30: «Россия многонациональная!» (концерт национально-культурных автономий и объединений);
- 14:30 — 15:00: «Хор TIMЕ» (NEW музыкальное шоу);
- 15:00 — 17:00: «Играй, гармонь!» (городской праздник народного творчества);
- 17:00 — 18:00: концерт артистов Мордовской государственной филармонии.
Фонтанная площадь:
- 11:00 — 12:00: «С днем рождения, Саранск!» (промо — акция от ПАО «Совкомбанк»);
- 12:00 — 12:30: «Вместе весело играть» (игровая программа с участием скоморохов и ростовых кукол);
- 12:30 — 13:30: «Ритмы поющего города» (концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск);
- 13:30 — 14:30: «Путешествие в ДЕТСТВОландию» (шоу-программа от Страховой компании «Росгосстрах»);
- 14:30 — 16:00: «Родному городу — наши таланты» (концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск);
- 16:00 — 19:00: детская развлекательно-игровая программа с участием ростовых кукол, аниматоров, сказочных персонажей; твистинг–шоу; аква–грим; шоу мыльных пузырей; розыгрыш призов.
Площадка возле памятника В.И. Ленину:
- 11:00 — 15:00: «Русские шашки и шахматы!» (первенство городского округа Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых — сеанс одновременной игры«Русские шашки и шахматы!»);
Фан-зона ЧМ 2018 (Советская площадь):
- 22:00 — выступление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова;
- 22:10 — «Салют, Россия! Салют, Саранск!» (светопиротехническое представление).
Парк Пролетарского района:
- - центральный вход:
- 10:00 — 12:30: «Парад колясок — 2018» (фестиваль от компании ООО «МедиаТренд» семейный портал «Deti.Laif»).
- - летняя эстрада:
- 12:00 — 13:00: «Талантливые дети — будущее России!» (концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск);
- 13:00 — 14:00: праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры «Луч»;
- 14:00 — 15:30: концерт Владимира и Натальи Веряскиных<;/li>
- 15:30 — 17:00: музыкальный подарок от группы «Отечество».
Микрорайоны города — большой праздничный концерт с участием известных артистов, посвященный Дню города Саранска; яркий фейерверк:
- 16:45 — акция «Флаг моей России»: площадь (пересечение ул. М. Расковой и ул. Ульянова), площадь по ул. Коваленко и площадь по ул. Гожувская;
- 17:00 — 21:00: тематический праздник «Празднует мой город день рождения!»: площадь (пересечение ул. М. Расковой и ул. Ульянова), площадь по ул. Коваленко, площадь по ул. Гожувская, р.п. Луховка.
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