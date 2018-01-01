12 июня жителей и гостей столицы Мордовии ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, посвященная празднованию сразу двух значимых событий: Дня России и 377-летия Саранска.

Когда 12 июня, вторник, 10:00 — 22:30 Где г. Саранск Стоимость билета Вход свободный

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. (11:00 — 21:00):

- экскурсии по музею; демонстрация художественных, мультипликационных, документальных фильмов о спорте;

- «Футбол глазами юных художников»; мастер-классы для детей и молодежи; интерактивная программа «Знаешь ли ты Саранск?»;

- фотовыставки «Футбол без границ» и «Саранск уездный, Саранск столичный»;

- выставка «Быт мордовского народа»;

- экспресс-викторины «Узнай Мордовию» и «Саранск, город-организатор Чемпионата мира по футболу»;

- интерактивные площадки «Фронтовой фотосалон» и «Автомат Калашникова» (сборка и разборка, викторина);

- показ видео-фильмов «История Саранска и Мордовии»;

- интерактивная выставка «Народное творчество Саранска»;

- фалеристическая экспозиция фалеристика «Спорт в значках».

Площадь Тысячелетия:

- праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск:

15:00 — 16:00: народный вокальный ансамбль «Радоница»;



16:00 — 17:00: вокальная студия «Республика»;



18:00 — 19:00: народный театр народной песни «Отрада».

- «Арт-бульвар» — ярмарка товаров региональных представителей;

- «Молодежь — это круто!» — молодежные арт-площадки города-организатора ЧМ 2018.

Экопарк:

15:00 — 16:00: концерт Мордовского государственного театра песни «Росичи»;

16:00 — 17:00: праздничный концерт вокальной студии «Горожане»;

17:00 — 18:30: концерт артистов Мордовской государственной филармонии: ансамбля казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй» и ансамбля народного танца «Лейне»;

18:30 — 20:00: концерт Джазового оркестра «Биг-бенд Саранск».

Набережная реки Саранки (сцена «Ладья» на р. Саранке):

15:00 — 19:00: «Д.Э.Мо» (Движение. Энергия. Молодость) — открытый городской фестиваль молодежных субкультур с участием дуэта«Latte», Disco Cover Bend, кавер-бэнда «MAXITO», кавер-группы «Апрель», кавер-бэнда «Патефон», вокально-инструментального ансамбля «СЭВ».

Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина:

- центральный вход:

12:00 — 13:30: праздничный подарок от Духового оркестра;



13:30 — 15:00: концерт студии авторской песни «Капель» и клуба любителей творчества В.С. Высоцкого (барды).

- танцевальная веранда:

16:00 — 17:30: праздничный музыкальный подарок от Духового оркестра;



17:30 — 20:00: «Мы приглашаем Вас на вальс» (танцевальный ретро-вечер).

- аллея мастеров:

с 10:00 — «Любимый уголок России!» (выставка изделий декоративно-прикладного и художественного творчества мастеров и умельцев Республики Мордовия и регионов Российской Федерации);



с 10:00 — «Читающая Россия, читающий Саранск!» (литературная акция от библиотек города);



12:00 — 18:00: акция «Разрешите, Вас обнять!» (добрые обнимашки для хорошего настроения);



13:00 — 18:00: городская акция «Раскрась шарик и получи его в подарок»; акция «Я рисую Россию! Я рисую Саранск!»; акция «Я рисую любимый город».

- летняя эстрада:

10:30 — 11:30: «Старты надежд!» (V городская летняя Спартакиада среди инвалидов);



11:30 — 13:00: «Жизнь всегда прекрасна!» (фестиваль художественного творчества для людей с ограниченными возможностями);



13:00 — 14:30: «Россия многонациональная!» (концерт национально-культурных автономий и объединений);



14:30 — 15:00: «Хор TIMЕ» (NEW музыкальное шоу);



15:00 — 17:00: «Играй, гармонь!» (городской праздник народного творчества);



17:00 — 18:00: концерт артистов Мордовской государственной филармонии.

Фонтанная площадь:

11:00 — 12:00: «С днем рождения, Саранск!» (промо — акция от ПАО «Совкомбанк»);

12:00 — 12:30: «Вместе весело играть» (игровая программа с участием скоморохов и ростовых кукол);

12:30 — 13:30: «Ритмы поющего города» (концерт творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей городского округа Саранск);

13:30 — 14:30: «Путешествие в ДЕТСТВОландию» (шоу-программа от Страховой компании «Росгосстрах»);

14:30 — 16:00: «Родному городу — наши таланты» (концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск);

16:00 — 19:00: детская развлекательно-игровая программа с участием ростовых кукол, аниматоров, сказочных персонажей; твистинг–шоу; аква–грим; шоу мыльных пузырей; розыгрыш призов.

Площадка возле памятника В.И. Ленину:

11:00 — 15:00: «Русские шашки и шахматы!» (первенство городского округа Саранск по шашкам и шахматам среди детей и взрослых — сеанс одновременной игры«Русские шашки и шахматы!»);

Фан-зона ЧМ 2018 (Советская площадь):

22:00 — выступление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова;

22:10 — «Салют, Россия! Салют, Саранск!» (светопиротехническое представление).

Парк Пролетарского района:

- центральный вход:

10:00 — 12:30: «Парад колясок — 2018» (фестиваль от компании ООО «МедиаТренд» семейный портал «Deti.Laif»).

- летняя эстрада:

12:00 — 13:00: «Талантливые дети — будущее России!» (концерт творческих коллективов образовательных учреждений и Центров детского творчества городского округа Саранск);



13:00 — 14:00: праздничный концерт творческих коллективов Дома культуры «Луч»;



14:00 — 15:30: концерт Владимира и Натальи Веряскиных<;/li>



15:30 — 17:00: музыкальный подарок от группы «Отечество».

Микрорайоны города — большой праздничный концерт с участием известных артистов, посвященный Дню города Саранска; яркий фейерверк: