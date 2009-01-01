25 апреля состоится очное представление результатов деловой игры «Бизнес-форсайт». На этот раз кейс будет посвящен разработке предложений по проекту обустройства одного из объектов отдыха нашей республики.

Когда 25 апреля, вторник, 17:30 Где Бизнес-инкубатор «Молодежный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное Справки по телефону 8 (927) 640-27-08

Деловая игра проводится в несколько этапов:

• регистрация команд (максимум 4 человека) до 20 апреля;

• решение полученного бизнес-кейса;

• очная защита проектов: команды представляют итоги своих исследований экспертной комиссии, которая оценивает их предложения.

Оценивать проекты участников будет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Агентства инновационного развития РМ, бизнес-структур и непосредственный заказчик. Лучшее бизнес-решение будет отмечено ценным подарком, а все участники получат сертификаты.

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