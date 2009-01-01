С 7 по 9 декабря в ТРЦ «Сити-Парк» в первый раз пройдет новогодняя благотворительная распродажа «Отдам добро».

Когда 7 — 9 декабря Где ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

«Отдам Добро» — это добровольческая акция проекта «ИнстаМамы Саранска», направленная на организацию новогоднего праздника детям-сиротам в Большеберезниковском доме ребенка, а также покупку кислородного концентратора для лечения малышей.

В рамках мероприятия состоится обширная распродажа взрослой и детской одежды, игрушек, сувениров и книг. Но акция не ограничится только распродажей. В течение трех дней предусмотрены торжественное открытие, шоу-программа, увлекательные мастер-классы и интерактивы для детей и их родителей, официальное закрытие и подсчет средств, полученных в ходе данной акции.