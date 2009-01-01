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Бизнес-встреча "Клиенты навсегда"
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Бизнес-встреча "Клиенты навсегда"

25 сентября в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится открытая бизнес-встреча для предпринимателей и работников beauty-сферы «Клиенты навсегда».

Когда25 сентября, вторник, 14:00 — 17:00
ГдеБизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
Стоимость билета500Р
Справки по телефону8 (929) 747-88-08

На встрече будут затронуты самые актуальные вопросы:

  • - вы узнаете о трендах маркетинга в 2018 — 2019 гг.;
  • - вместе со спикерами разберете успешные кейсы и SMM-практики в beauty-сегменте;
  • - узнаете, как работать с клиентами, чтобы они к вам возвращались и рекомендовали вас своим друзьям и знакомым;
  • - разберете конкретные примеры внедрения программ лояльности в салонах красоты;
  • - рассмотрите новые ниши бизнеса и новые методы продвижения;
  • - познакомитесь с новой моделью #smartbusiness и выясните, в чем её уникальность;
  • - примите участие в нетворкинге.

Регистрация по ссылке.

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