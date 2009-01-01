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Бизнес-встреча "Клиенты навсегда"
25 сентября в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится открытая бизнес-встреча для предпринимателей и работников beauty-сферы «Клиенты навсегда».
|Когда
|25 сентября, вторник, 14:00 — 17:00
|Где
|Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
|Стоимость билета
|500Р
|Справки по телефону
|8 (929) 747-88-08
На встрече будут затронуты самые актуальные вопросы:
- - вы узнаете о трендах маркетинга в 2018 — 2019 гг.;
- - вместе со спикерами разберете успешные кейсы и SMM-практики в beauty-сегменте;
- - узнаете, как работать с клиентами, чтобы они к вам возвращались и рекомендовали вас своим друзьям и знакомым;
- - разберете конкретные примеры внедрения программ лояльности в салонах красоты;
- - рассмотрите новые ниши бизнеса и новые методы продвижения;
- - познакомитесь с новой моделью #smartbusiness и выясните, в чем её уникальность;
- - примите участие в нетворкинге.
Регистрация по ссылке.
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