25 сентября в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится открытая бизнес-встреча для предпринимателей и работников beauty-сферы «Клиенты навсегда».

Когда 25 сентября, вторник, 14:00 — 17:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета 500 Р Справки по телефону 8 (929) 747-88-08

На встрече будут затронуты самые актуальные вопросы:

- вы узнаете о трендах маркетинга в 2018 — 2019 гг.;

- вместе со спикерами разберете успешные кейсы и SMM-практики в beauty-сегменте;

- узнаете, как работать с клиентами, чтобы они к вам возвращались и рекомендовали вас своим друзьям и знакомым;

- разберете конкретные примеры внедрения программ лояльности в салонах красоты;

- рассмотрите новые ниши бизнеса и новые методы продвижения;

- познакомитесь с новой моделью #smartbusiness и выясните, в чем её уникальность;

- примите участие в нетворкинге.

Регистрация по ссылке.

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