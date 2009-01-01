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Бизнес-семинар "Инвестируй с умом"
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Бизнес-семинар "Инвестируй с умом"

18 декабря в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится бесплатный бизнес-семинар для тех, кто хочет получать доход от реального бизнеса в Саранске.

Когда18 декабря, вторник, 19:00
ГдеБизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
Стоимость билетаУчастие бесплатное
Справки по телефону8 (903) 051-99-83

На семинаре вы узнаете:

  1. Правила, следуя которым, вы всегда сможете распознать всякого рода мошенников.
  2. Как накопить на на мечту за 5 лет или квартира без ипотеки под 2%.
  3. Как заставить свои деньги работать в реальном бизнесе своего региона.
  4. Как получать минимум 20% годовых от бизнеса своего региона без рисков.

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