18 декабря в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится бесплатный бизнес-семинар для тех, кто хочет получать доход от реального бизнеса в Саранске.

Когда 18 декабря, вторник, 19:00 Где Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а) Стоимость билета Участие бесплатное Справки по телефону 8 (903) 051-99-83

На семинаре вы узнаете:

Правила, следуя которым, вы всегда сможете распознать всякого рода мошенников. Как накопить на на мечту за 5 лет или квартира без ипотеки под 2%. Как заставить свои деньги работать в реальном бизнесе своего региона. Как получать минимум 20% годовых от бизнеса своего региона без рисков.

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