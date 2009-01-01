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Бизнес-семинар "Инвестируй с умом"
18 декабря в бизнес-инкубаторе «Молодежный» состоится бесплатный бизнес-семинар для тех, кто хочет получать доход от реального бизнеса в Саранске.
|Когда
|18 декабря, вторник, 19:00
|Где
|Бизнес-инкубатор «Молодёжный» (ул. Псковская, 2а)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
|Справки по телефону
|8 (903) 051-99-83
На семинаре вы узнаете:
- Правила, следуя которым, вы всегда сможете распознать всякого рода мошенников.
- Как накопить на на мечту за 5 лет или квартира без ипотеки под 2%.
- Как заставить свои деньги работать в реальном бизнесе своего региона.
- Как получать минимум 20% годовых от бизнеса своего региона без рисков.
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