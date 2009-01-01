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"Бей головой"
23 октября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится очередной раунд интеллектуального батла «Бей головой», который проведет самая эрудированная ведущая Елена Куркова.
|Когда
|23 октября, вторник, 21:00
|Где
|Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
|Стоимость билета
|100Р
|Справки по телефону
|30-83-07
Команды, занявшие первые три места в рейтинге по традиции получат подарки от любимого заведения. А всем участникам гарантировано отличное настроение и позитивные эмоции.
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