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"Бей головой"
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"Бей головой"

23 октября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится очередной раунд интеллектуального батла «Бей головой», который проведет самая эрудированная ведущая Елена Куркова.

Когда23 октября, вторник, 21:00
ГдеЛаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9)
Стоимость билета100Р
Справки по телефону30-83-07

Команды, занявшие первые три места в рейтинге по традиции получат подарки от любимого заведения. А всем участникам гарантировано отличное настроение и позитивные эмоции.

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