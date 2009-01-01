23 октября в лаунж-кафе «Summer Jam» состоится очередной раунд интеллектуального батла «Бей головой», который проведет самая эрудированная ведущая Елена Куркова.

Когда 23 октября, вторник, 21:00 Где Лаунж-кафе «Summer Jam» (ул. Васенко, 9) Стоимость билета 100 Р Справки по телефону 30-83-07

Команды, занявшие первые три места в рейтинге по традиции получат подарки от любимого заведения. А всем участникам гарантировано отличное настроение и позитивные эмоции.