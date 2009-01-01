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"Beauty Day"
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"Beauty Day"

30 июля в ТРЦ «Сити-Парк» отмечает свой день рождения магазин польской декоративной косметики «Paese» и приглашает всех желающих присоединиться к общему празднику под символичным названием «Beauty Day».

Когда30 июля, воскресенье, 14:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

В программе:

  • - мастер-класс от топового визажиста Евгении Ежовой;
  • - Fashion-показы;
  • - подарки от «Paese» и других магазинов ТРЦ «Сити-Парк»;
  • - хорошая музыка и веселые конкурсы;
  • - бесплатная фотосессия.

Подробности в группе Вконтакте.

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