30 июля в ТРЦ «Сити-Парк» отмечает свой день рождения магазин польской декоративной косметики «Paese» и приглашает всех желающих присоединиться к общему празднику под символичным названием «Beauty Day».

Когда 30 июля, воскресенье, 14:00 Где ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71) Стоимость билета Вход свободный

В программе:

- мастер-класс от топового визажиста Евгении Ежовой;

- Fashion-показы;

- подарки от «Paese» и других магазинов ТРЦ «Сити-Парк»;

- хорошая музыка и веселые конкурсы;

- бесплатная фотосессия.

Подробности в группе Вконтакте.