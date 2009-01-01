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"Beauty Day"
30 июля в ТРЦ «Сити-Парк» отмечает свой день рождения магазин польской декоративной косметики «Paese» и приглашает всех желающих присоединиться к общему празднику под символичным названием «Beauty Day».
|Когда
|30 июля, воскресенье, 14:00
|Где
|ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, 71)
|Стоимость билета
|Вход свободный
В программе:
- - мастер-класс от топового визажиста Евгении Ежовой;
- - Fashion-показы;
- - подарки от «Paese» и других магазинов ТРЦ «Сити-Парк»;
- - хорошая музыка и веселые конкурсы;
- - бесплатная фотосессия.
Подробности в группе Вконтакте.
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