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Автоквест "Время путешествий"
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Автоквест "Время путешествий"

9 июня стартует восьмая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Время путешествий».

Когда9 июня, суббота, 20:00
ГдеСтадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
Стоимость билета1500Р
Справки по телефону8 (927) 179-35-95

Лето — пора отпусков и каникул. А значит это самое время для путешествий. Организаторы подготовили для вас увлекательную экскурсию за пределы города. Вы сможете своими глазами увидеть красоты нашей бескрайней Родины. Минимальный пробег за игру — 150 км. Зона покрытия станет известна на предыгровом сборе.

Подробности в группе Вконтакте.

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