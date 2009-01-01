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Автоквест "Время путешествий"
9 июня стартует восьмая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Время путешествий».
|Когда
|9 июня, суббота, 20:00
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|1500Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Лето — пора отпусков и каникул. А значит это самое время для путешествий. Организаторы подготовили для вас увлекательную экскурсию за пределы города. Вы сможете своими глазами увидеть красоты нашей бескрайней Родины. Минимальный пробег за игру — 150 км. Зона покрытия станет известна на предыгровом сборе.
Подробности в группе Вконтакте.
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