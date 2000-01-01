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Автоквест-схватка "Угнать за 60 секунд"
4 августа стартует одиннадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Угнать за 60 секунд».
|Когда
|4 августа, суббота, 20:30
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|1000 — 2000Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Авторы игры: Vor4yn, г. Пенза, V@iper, г. Пенза, Ailis, г. Киров, Viruss, г. Минск.
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