4 августа стартует одиннадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Угнать за 60 секунд».

Когда 4 августа, суббота, 20:30 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 1000 — 2000 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Авторы игры: Vor4yn, г. Пенза, V@iper, г. Пенза, Ailis, г. Киров, Viruss, г. Минск.

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