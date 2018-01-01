13 октября стартует пятнадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «PRO футбол» от команды «ENIGMA».

Когда 13 октября, суббота, 20:00 Где Парковка гостиничного комплекса «Парк Отель» (ул. Красная, 4) Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Как уже понятно из названия, игра будет на околофутбольную тему. А какая же игра без болельщиков? Каждой команде перед игрой необходимо придумать свою эксклюзивную футбольную кричалку минимум из двух строк, в которой обязательно должно звучать название команды. Это даст возможность заработать целый час бонуса в игре.

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