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Автоквест "Праздник к нам приходит"
8 декабря стартует восемнадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Праздник к нам приходит».
|Когда
|8 декабря, суббота, 20:00
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|2000Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Что такое праздник — объяснять не нужно. Каждый день во всем мире отмечаются какие-то значимые события. Но хочется, чтобы праздник был не просто официальным днем отдыха, который установлен календарем, а чтобы праздничное настроение было искренним. И поэтому организаторы квеста постараются подарить вам частичку праздника в ночь с субботы на воскресенье.
Подробности в группе Вконтакте.
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