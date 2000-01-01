8 декабря стартует восемнадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Праздник к нам приходит».

Когда 8 декабря, суббота, 20:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 2000 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Что такое праздник — объяснять не нужно. Каждый день во всем мире отмечаются какие-то значимые события. Но хочется, чтобы праздник был не просто официальным днем отдыха, который установлен календарем, а чтобы праздничное настроение было искренним. И поэтому организаторы квеста постараются подарить вам частичку праздника в ночь с субботы на воскресенье.

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