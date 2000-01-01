События

Предстоящее
Автоквест "Праздник к нам приходит"
Нет 18

Автоквест "Праздник к нам приходит"

8 декабря стартует восемнадцатая игра первого сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Праздник к нам приходит».

Когда8 декабря, суббота, 20:00
ГдеСтадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
Стоимость билета2000Р
Справки по телефону8 (927) 179-35-95

Что такое праздник — объяснять не нужно. Каждый день во всем мире отмечаются какие-то значимые события. Но хочется, чтобы праздник был не просто официальным днем отдыха, который установлен календарем, а чтобы праздничное настроение было искренним. И поэтому организаторы квеста постараются подарить вам частичку праздника в ночь с субботы на воскресенье.

Подробности в группе Вконтакте.

Ближайшие события

5 лет ресторану 5 лет ресторану "Мордовское подворье" Творческий вечер Оксаны Вишняковой Творческий вечер Оксаны Вишняковой

Комментарии

Оставить комментарий

ctrl ↩