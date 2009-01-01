7 апреля стартует четвертая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Камень. Ножницы. Бумага.» от команды «FoxStreet».

Когда 7 апреля, суббота, 18:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева, парковка (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 1500 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Каждому знакома популярная игра на руках «Камень, Ножницы, Бумага», известная во многих странах мира. В классическом варианте в игру играют вдвоём, однако возможна игра большего количества участников. Команда «FoxStreet» бросает всем вызов. Что выберете вы...? Камень? Ножницы? Бумагу?

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