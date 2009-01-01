20 января на парковке стадиона «Старт» при поддержке портала «Деловой Саранск» и постоянного спонсора «Quest point» — «Саранскмоторс: официальный дилер КИА» стартует автоквест «К-9: Собачья работа».

Когда 20 января, суббота, 19:00 Где Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12) Стоимость билета 1500 Р Справки по телефону 8 (927) 179-35-95

Несколько дней назад из тюрьмы сбежал опасный преступник. Если не найти его по горячим следам, то беглец останется не пойманным. Теперь детективу Майклу Дули и его напарнику, псу по имени Джерри Ли, предстоит настоящая собачья работа. В ходе следствия было установлено, что за неделю до случившегося к преступнику в тюрьму приходило десять посетителей, и один из них помог осуществить план побега. Кто же это мог быть? Его адвокат? Бывший сокамерник? Жена? Любовница? Это и предстоит выяснить лучшей детективной команде города.

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