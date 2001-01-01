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Автоквест "Большая восьмерка"
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Автоквест "Большая восьмерка"

10 марта стартует вторая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Большая восьмерка» от команды «ENIGMA».

Когда10 марта, суббота, 19:00
ГдеСтадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
Стоимость билета1500Р
Справки по телефону8 (927) 179-35-95

Пожалуй, главный весенний праздник в нашей стране — 8 Марта. Однако международный женский день отмечают не только в России. Встречайте весну со странами большой восьмерки и не только... Проведите этот праздничный вечер необычно!

Подробности в группе Вконтакте.

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