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Автоквест "Большая восьмерка"
10 марта стартует вторая игра нового сезона для азартных и увлеченных автолюбителей — автоквест-схватка «Большая восьмерка» от команды «ENIGMA».
|Когда
|10 марта, суббота, 19:00
|Где
|Стадион «Старт», парковка (ул. Московская, 12)
|Стоимость билета
|1500Р
|Справки по телефону
|8 (927) 179-35-95
Пожалуй, главный весенний праздник в нашей стране — 8 Марта. Однако международный женский день отмечают не только в России. Встречайте весну со странами большой восьмерки и не только... Проведите этот праздничный вечер необычно!
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