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Анна Сеничева
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Анна Сеничева

15 декабря в театр-студии «МХАТик» состоится вечер стихов члена Российского союза писателей, автора проекта «Живые поэты», создателя интервью-платформы «Автор» — Анны Сеничевой.

Когда15 декабря, суббота, 17:00
ГдеТеатр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
Стоимость билета350 — 450Р

Анна Сеничева является:

  • • Лауреатом I степени V межрегионального слёта молодых литераторов 2018 в направлении «Поэзия»;
  • • Лауреатом международного фестиваля «Всемирный День Поэзии» 2018;
  • • Шорт-листером «Филатов Феста» 2018;
  • • Финалистом фестиваля поэзии «Созвездие Слово» 2018;
  • • Лауреатом I степени в номинации « Автор стихов», российским бардом фестиваля «Музыка сердец» 2017;
  • • Дипломантом премии «Образ 2016».

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