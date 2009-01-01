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Анна Сеничева
15 декабря в театр-студии «МХАТик» состоится вечер стихов члена Российского союза писателей, автора проекта «Живые поэты», создателя интервью-платформы «Автор» — Анны Сеничевой.
|Когда
|15 декабря, суббота, 17:00
|Где
|Театр-студия «МХАТик» (ул. Советская, 65)
|Стоимость билета
|350 — 450Р
Анна Сеничева является:
- • Лауреатом I степени V межрегионального слёта молодых литераторов 2018 в направлении «Поэзия»;
- • Лауреатом международного фестиваля «Всемирный День Поэзии» 2018;
- • Шорт-листером «Филатов Феста» 2018;
- • Финалистом фестиваля поэзии «Созвездие Слово» 2018;
- • Лауреатом I степени в номинации « Автор стихов», российским бардом фестиваля «Музыка сердец» 2017;
- • Дипломантом премии «Образ 2016».
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