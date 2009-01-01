18 июля впервые в Саранске состоится семинар известного консультанта и бизнес-тренера, управляющего партнёра консалтинговой компании «Amadeus Group» (Латвия), автора бестселлеров бизнес-литературы — Александра Фридмана.

Когда 18 июля, вторник, 10:00 Где АУ «Технопарк-Мордовия» (ул. Лодыгина, 3) Стоимость билета 10500 Р Справки по телефону 8 (967) 757-09-95

Вы или Вас? Третьей позиции в этом лучшем из миров пока не предусмотрено. Если не управляете Вы, то управляют Вами. Для достижения своих целей руководитель должен использовать труд своих подчинённых.

В результате семинара вы получите:

- основы системной технологии Execution, принципы профессиональной эксплуатации подчинённых и конвертацию своего опыта в чёткую систему координат;

- понимание функции принуждения — при несомненной важности мотивации — и способов её оптимального включения в свою практику;

- правильные подходы к организации взаимодействия с подчинёнными;

- инструменты, существенно повышающие фокусировку, системность и эффективность управленческих воздействий на подчинённых;

- возможности для рационального и синергетичного внедрения технологий для повышения точности и результативности управления;

- упражнения для конвертации новых знаний в умения и практику управления.

Регистрация и подробности по ссылке.