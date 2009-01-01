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"Актуальные проблемы трудового права"
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"Актуальные проблемы трудового права"

С 9 по 30 апреля на базе юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева будет реализован курс на тему «Актуальные проблемы трудового права».

Когда9 — 30 апреля; 17:00 — 20:00
ГдеЮридический факультет МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Полежаева, 44)
Стоимость билета3000Р
Справки по телефону8 (909) 327-74-26

Курс рассчитан на 20 часов (10 пар) и включает в себя 3 взаимосвязанных блока: «Защита персональных данных», «Заключение и расторжение трудового договора», «Особенности рассмотрения трудовых споров».

Курс будет полезен широкому кругу слушателей: как студентам, изучающих трудовое право в учебных заведениях, так и практикующим юристам. Кроме того, информация, изложенная в рамках курса, будет полезна и необходима руководителям организаций, работникам кадровых служб, индивидуальным предпринимателям и самим работникам.

Подробности в группе Вконтакте.

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