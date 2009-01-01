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Акция "Хоровод Мира"
15 августа в Саранске состоится акция «Хоровод Мира», которая пройдет в рамках фестивального движения «Хороводы России» в 100 городах мира.
|Когда
|15 августа, среда, 18:30
|Где
|Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия, площадка перед входом (ул. Б. Хмельницкого, 26)
|Стоимость билета
|Участие бесплатное
В хороводе всегда проявляется чувство единения и дружбы. Он радует, дает ощущение общности с миром, создает образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства многонациональной и многокультурной страны.
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