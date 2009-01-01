8 апреля в ДКИ МГУ им. Н.П. Огарева состоится выступление молодой и популярной в литературном сообществе поэтессы — Ирины Астаховой (сценический псевдонимом Ах Астахова). Ее выступления собирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии.

Когда 8 апреля, суббота, 19:00 Где Дворец культуры и искусств МГУ им. Н.П. Огарёва (ул. Полежаева, 44) Стоимость билета 500 — 1500 Р

Широкая известность к Ирине пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?». В 2013 году Астахова удостоилась награды «Золотая Горгулья» в номинации «лучший арт-проект года». Лауреат творческой премии «Паруса надежды» в номинации «Авторское чтение». В январе 2016 года, Ирина была приглашена на всероссийский конкурс поэзии «Музыка слов» от издательства «Лабиринт», где представляла собственную номинацию.

Своими смыслами, манерой исполнения, Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Оно затрагивает самые потаенные струны каждого, кто имел удовольствие посетить ее концерт. Зрители на выступлениях плачут и проговаривают выученные наизусть строчки всем залом.

На данный момент Ирина активно гастролирует и дала более 200 концертов в 76 городах и 10 странах, которые посетили более 73 000 человек. Это делает Ирину Астахову одним из самых востребованных современных поэтов в русскоязычном пространстве.