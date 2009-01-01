11 апреля Ирина Астахова представит в Саранске свою новую программу «Чем счастливее будешь ты». Представление состоится на сцене Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева.

Когда 11 апреля, среда, 19:00 Где Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева (ул. Б. Хмельницкого, 36) Стоимость билета 700 — 1700 Р

Ирина Астахова (сценический псевдонимом Ах Астахова) — молодая и популярная в литературном сообществе поэтесса. Её выступления собирают полные залы в городах России, Украины, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Франции, Германии, Чехии, Испании и Италии. Широкая известность к Ирине пришла в 2011 году, после публикации видеоролика на стихотворение «Тебя хоть там любят?».

Отличительная сторона нового витка творчества Ирины — это мощный заряд оптимизма в, теперь уже, жизнеутверждающей лирике. В новой программе Ирина рассказывает о поиске и нахождении жизненного пути и делится секретами достижения состояния счастья. Как читатели, так и посетители живых выступлений Астаховой, испытывают сильный эмоциональный подъем, сравнимый с состоянием, получаемым после посещения мотивационного тренинга.

Событие Вконтакте.