24 апреля в рамках Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой Победы» в 4 странах и 21 регионе России планируется выставление Постов Памяти.

Когда 24 апреля, понедельник, 14:00 — 16:00 Где Мемориальные комплексы города (г. Саранск) Стоимость билета Участие бесплатное

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва четвёртый год подряд принимает участие в данном проекте, нацеленном на воспитание и поддержание гражданско-патриотического чувства у потомков участников Великой Отечественной войны. В этом году будет выставлено 16 Постов Памяти, с общим количеством участников более 170 человек.

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