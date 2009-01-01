24 апреля в рамках Международного добровольческого гражданско-патриотического проекта «15 дней до Великой Победы» планируется выставление Постов Памяти у мемориальных комплексов города.

Когда 24 апреля, вторник, 14:00 — 16:00 Где Мемориальные комплексы города (г. Саранск) Стоимость билета Участие бесплатное

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва пятый год подряд принимает участие в данном проекте, нацеленном на воспитание и поддержание гражданско-патриотического чувства у потомков участников Великой Отечественной войны. В этом году будет выставлено 16 Постов Памяти, с общим количеством участников более 170 человек.

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