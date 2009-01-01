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Зоовыставка "Джуманджи"
С 26 декабря по 20 января в ТК «Макс» будет проходить уникальная контактная выставка животных «Джуманджи» из Санкт-Петербурга.
|Когда
|26 декабря — 20 января; 10:00 — 21:00
|Где
|ТК «Макс», 2 этаж (ул. Гагарина, 99а)
|Стоимость билета
|от 100Р
дети до 3-х лет — бесплатно
|Справки по телефону
|8 (910) 749-87-49
Вы сможете зарядиться позитивом и получить незабываемые впечатления от общения с самыми милыми и пушистыми зверюшками со всего света. Вас ждут питоны, обезьянки, дрессированный крокодил Гена, забавные еноты, павлин, попугаи Ара, мангусты и многие другие. Зверушек можно будет потрогать, погладить, покормить и сфотографировать.
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