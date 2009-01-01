С 23 декабря в Музее мордовской народной культуры члены общества энтомологов Москвы представляют выставку «Живые тропические бабочки и хищные растения». Дополнит выставку коллекция «Бабочки мира» — в экспозиции представлено более 1000 видов.

Когда 23 декабря — 19 февраля; 10:00 — 18:00 Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Стоимость билета 200 Р Справки по телефону 24-67-94

Сюрпризом для гостей выставки будет настоящее цветочное чудо — хищные растения. В естественных условиях они обитают в местах, где в почве не хватает питательных веществ, поэтому в процессе эволюции выработали уникальный для растительного мира механизм выживания — ловлю и поедание живой добычи. Для большинства хищных растений «пищей» являются насекомые.

В настоящее время во всём мире известно более 500 видов таких растений: их можно обнаружить в самых разных уголках нашей планеты. Большинство известных в настоящее время растений-хищников произрастает в Африке, Австралии и Южной Америке; они приобретают все большую популярность среди любителей экзотики. И это не удивительно, ведь плотоядные растения — поистине уникальное явление природы.

Великолепие бабочек и уникальных растений не может оставить равнодушным ни одного человека, а праздник единения с природой станет не только ярким событием и уникальной идеей, но и уроком этического и экологического воспитания детей и взрослых.