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Ярмарка "НЕПРОСТО market"
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Ярмарка "НЕПРОСТО market"

22 и 23 декабря в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи будет проходить городская ярмарка современных и интересных проектов «НЕПРОСТО market».

Когда22 — 23 декабря; 11:00 — 20:00
ГдеМордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Советская, 29)
Стоимость билетаВход свободный

Любители handmade соберутся вместе в самом центре города, чтобы поделиться своими талантами и вдохновением. Вас ждут живые, теплые, настоящие, и в некоторой степени даже волшебные подарки. Если вы любите все уникальное и необычное, то обязательно должны побывать на этой ярмарке.

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