25 октября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие юбилейной выставки Александра Павловича Шадрина, приуроченной к 70-летию мастера.

Когда 25 октября — 22 ноября; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

А.П. Шадрин — народный художник Мордовии, широко известен в России. Живописец, график, педагог. Работает в традициях русского реалистического искусства, в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта.

В экспозиции будет представлено около 50 живописных и графических работ, созданных в разные периоды творчества. Актуальность выставке придадут произведения последних 5 лет, раскрывающие круг тем и проблем, над которыми размышляет автор сегодня.