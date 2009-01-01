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"Время и современники Александра Шадрина"
25 октября в выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие юбилейной выставки Александра Павловича Шадрина, приуроченной к 70-летию мастера.
|Когда
|25 октября — 22 ноября; 9:00 — 18:00
четверг — 11:00 — 20:00
понедельник — выходной
|Где
|Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61)
|Справки по телефону
|47-80-94
А.П. Шадрин — народный художник Мордовии, широко известен в России. Живописец, график, педагог. Работает в традициях русского реалистического искусства, в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта.
В экспозиции будет представлено около 50 живописных и графических работ, созданных в разные периоды творчества. Актуальность выставке придадут произведения последних 5 лет, раскрывающие круг тем и проблем, над которыми размышляет автор сегодня.
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