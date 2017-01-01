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Выставка-ярмарка ручной работы "Здравствуй, школа"
Нет 18

Выставка-ярмарка ручной работы "Здравствуй, школа"

С 18 по 20 августа в ТРЦ «Сити-Парк» будет проходить выставка-ярмарка «HAND MADE 2017 — Здравствуй, школа» мастеров декоративно-прикладного творчества нашего города.

Когда18 — 20 августа; 10:00 — 22:00
ГдеТРЦ «Сити-Парк», цокольный этаж (ул. Волгоградская, 71)
Стоимость билетаВход свободный

В преддверии первого праздника осени — «Дня знаний» вы сможете оценить и приобрести оригинальные и уникальные вещи ручной работы.

Подробности в группе Вконтакте.

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