18 января в ART-кафе музея им. С.Д. Эрьзи состоится открытие выставки молодых художников «Время До…». В программе открытия — концерт группы L’amour des pieces, DJ сет от Kerosene, стихи Анастасии Пашиной.

Когда 18 января, четверг, 17:30 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

В названии проекта обыгрывается концепция выставки. Художники в своих произведениях выражают юношескую непосредственность, чистое творческое начало, не ограниченное никакими профессиональными институциями и союзами.

В работе выставки примут участие Алена Сиван, Анастасия Ширяева, Полина Швецова, Данил Макаров, Юрий Ешонков, Сергей Суворов, Анастасия Пашина, Олег Благов, Иван Феськов, Сергей Боженко, Маргарита Володькина. В экспозиции будут представлены произведения живописи, графики, графического дизайна, фотоработы.