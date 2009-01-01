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Выставка "Волшебный бисер"
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Выставка "Волшебный бисер"

13 марта в Музее мордовской народной культуры состоится открытие республиканской выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебный бисер».

Когда13 марта — 15 апреля; 9:00 — 18:00
понедельник — выходной
ГдеМузей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19)
Справки по телефону24-67-94

Бисероплетение — одно из самых увлекательных народных искусств, насчитывающее много веков существования. Старинное и благородное, оно очень популярно и в наше время. Свои работы покажут мастера Саранска и муниципальных районов республики. На выставке будет представлено более 250 произведений: вышитые картины, аксессуары, национальные украшения (бисерные пелерины, гайтаны и др.), панно, декоративные композиции.

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