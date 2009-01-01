13 марта в Музее мордовской народной культуры состоится открытие республиканской выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебный бисер».

Когда 13 марта — 15 апреля; 9:00 — 18:00

понедельник — выходной Где Музей мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) Справки по телефону 24-67-94

Бисероплетение — одно из самых увлекательных народных искусств, насчитывающее много веков существования. Старинное и благородное, оно очень популярно и в наше время. Свои работы покажут мастера Саранска и муниципальных районов республики. На выставке будет представлено более 250 произведений: вышитые картины, аксессуары, национальные украшения (бисерные пелерины, гайтаны и др.), панно, декоративные композиции.