10 марта в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи, в рамках республиканской акции «Весна 2018. Ночь искусств», состоится вернисаж выставки Константина Худякова «Виртуальный реализм».

Когда 10 марта — 8 апреля; 9:00 — 18:00

четверг — 11:00 — 20:00

понедельник — выходной Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

«Виртуальный реализм» — проект, цель которого показать инновационные технологии в современном изобразительном искусстве. Стереолайт-панели и цифровые картины высокого разрешения знакомят и погружают зрителя в мир новой виртуальности. В экспозиции выставки в Саранске будут представлены работы Константина Худякова, созданные в период с 2005 по 2017 годы. В работах соединились его архитектурный опыт, занятия живописью и цифровые технологии, а также пристальный интерес к социально острым и историософским темам.

Константин Васильевич Худяков — вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого союза художников России, академик. В отечественном арт-сообществе авторов, работающих с цифровыми проекциями, саунд-артом, использующих мультитач-мониторы и сохраняющих при этом пластическую ценность произведений, не так много. Константин Худяков в этой ситуации представляется лидером российского искусства высоких технологий — неистощимый в поисках новейших технических решений, не жалеющий усилий для освоения самых прогрессивных на сегодняшний день программ и аппаратуры.