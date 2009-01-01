15 марта в главном здании музея им. С.Д. Эрьзи откроется выставка «Удалов варштазь. Возвращение в прошлое», посвященная 50-летию народного мастера РФ, члена Союза художников России — Александра Владимировича Рябова.

Когда 15 марта, четверг, 16:00 Где Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61) Справки по телефону 47-80-94

Названием выставки — «Возвращение в прошлое» — автор подчеркивает тесную связь своего творчества с народным искусством, которое вдохновляет его и является неиссякаемым источником для смелых замыслов. Владея многими приемами обработки дерева, Александр Владимирович отдает предпочтение традиционной технике трехгранно-выемчатой резьбы, с помощью которой в старину украшали донца, прялки, свадебные сундуки-пари. Талантливый художник находит применение этой техники в своих работах, тем самым обеспечивая сохранение культурных традиций в современных условиях. В экспозиции представлены авторские работы, созданные в разные периоды творчества автора.